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20:27, 9 февраля 2024 года В Орле появятся дополнительные места для укрытий в случае воздушной угрозы Об этом сообщил губернатор.



Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 9 февраля заявил, что в Орле появятся дополнительные места для укрытий.



– Приоткрою завесу тайны: приняли решение о размещении дополнительных укрытий, в том числе в городской черте. Может быть сегодня это несколько преждевременно с учетом тех угроз, которые есть. Но я сторонник той позиции, что мы лучше сделаем , - сказал глава региона.





Сергей Силаев



