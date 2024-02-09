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17:36, 9 февраля 2024 года

Массовая блокировка аккаунтов холдинга ВГТРК на YouTube и тотальная цензура

Рифат Сабитов рассказал, как западные платформы борются с инакомыслием.



Как зарубежные платформы создают информационный вакуум, блокируя российские новостные каналы в преддверии президентских выборов и почему блогеры из России используют западные соцсети, несмотря на унизительные условия, навязываемые зарубежными платформами? На эти и другие вопросы ответили участники встречи в Общественной палате РФ.

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что площадки наподобие YouTube проводят политику двойных стандартов, пытаясь искусственно контролировать поток информации для пользователей. Так, аккаунты российских блогеров, выступающих в поддержку своей страны, постоянно подвергаются блокировке за их политическую позицию. В то время как деятельность иноагентов, выступающих против России, наоборот - приветствуется:

- Одна из самых популярных платформ YouTube ведет себя, мягко говоря, довольно странно: цензурирует все, что касается наших отечественных и других пророссийских авторов, буквально постоянно отслеживает любое положительное высказывание о России и блокирует конкретных участников процесса. Вместе с тем, иноагенты и другие персоналии, признанные экстремистами, террористами, спокойно работают на площадке YouTube, и никто их не цензурирует, не закрывает, не запрещает им работать. Это вызывает очень много вопросов, - рассказал Рифат Сабитов.

Напомним, что несколько дней назад более 50 YouTube-каналов, принадлежащих региональным каналам ВГТРК, заблокировали без объяснения причин. В их числе оказался и ресурс "Вести-Орел", на который были подписаны почти 20 тысяч человек.


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