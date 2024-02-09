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20:00, 9 февраля 2024 года

В орловском управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы за 2023 год

Заседание коллегии состоялось 9 февраля.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле Роспотребнадзор подвел итоги работы в 2023 году. В коллегии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, руководитель управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, главы департаментов, руководители правоохранительных и силовых структур.

Глава региона, обращаясь к сотрудникам ведомства, отметил, что они вносят большой вклад в организацию летней оздоровительной кампании. В 2023 году был обеспечен качественный и безопасный отдых.

Не стал исключением и прошедший год: в области обеспечен безопасный и качественный отдых детей. Приоритетными остаются задачи и в такой сфере, как организация здорового питания школьников. Целый ряд обсуждений данной темы мы провели с родительской общественностью. Серьезно обновить материально-техническую базу школьного питания позволяет участие в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", - отметил губернатор.

Глава регионального ведомства Румянцев отметил, что летом 2023 года в регионе отдохнули более 24 тысяч детей. Годом ранее цифры были меньше – 23,3 тысячи человек. Также Александр Румянцев сообщил, что охват горячим питанием школьников 1-4 классов составил 100%, а учащихся 5-11 классов – 73,3%.


Сергей Силаев
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