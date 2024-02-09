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19:30, 9 февраля 2024 года Орловцы дегустируют соки, джемы, варенье и мармелад Время снимать пробу пришло для сотрудников ВНИИСПК.







Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур не только выводят и изучают сорта растений, но и готовят из них соки, джемы, варенье и даже мармелад. Качество продукции по 21 параметру оценивают дегустаторы. В этой роли выступают сотрудники ВНИИСПК. Правда, снимать пробу берут не каждого, а тех, кто прошел тестирование на вкусовые ощущения.



- Мне понравилась вяленая вишня, а также яблоневые чипсы. Однако сложнее всего дегустировать варенье, потому что оно все сладенькое, - рассказала младший научный сотрудник лаборатории семечковых культур Мария Зубкова.



Во ВНИИСПК дегустируют все, что сами закрывают, вялят и сушат, но только спустя, как минимум, три месяца после переработки. Сейчас это яблочный сок и сок с облепихой из новых сортов. В качестве дегустатора также побывала и корреспондент "Вести-Орел" Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



