Главная » Новости



14:51, 9 февраля 2024 года Орловец предстанет перед судом за призывы к терроризму И публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России.



Фото: архив

В Орле местный житель ответит перед судом за преступления против общественной безопасности. Расследование против 50-летнего местного жителя, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, завершил следственный комитет.



Следствие считает, что в период с февраля по март 2022 года обвиняемый разместил в интернете на страничке в соцсетях публикацию, которая побуждает к совершению террористической деятельности. С марта по апрель того же года мужчина распространил ложную информацию о действиях ВС РФ на территории Украины во время проведения специальной военной операции.



Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, следствие собрало доказательства. Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело рассмотрит суд. Его возбудили на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



