Орловец предстанет перед судом за призывы к терроризму
И публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
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В Орле местный житель ответит перед судом за преступления против общественной безопасности. Расследование против 50-летнего местного жителя, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, завершил следственный комитет.
Следствие считает, что в период с февраля по март 2022 года обвиняемый разместил в интернете на страничке в соцсетях публикацию, которая побуждает к совершению террористической деятельности. С марта по апрель того же года мужчина распространил ложную информацию о действиях ВС РФ на территории Украины во время проведения специальной военной операции.
Как сообщилив СУ СК РФ по Орловской области, следствие собрало доказательства. Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело рассмотрит суд. Его возбудили на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.