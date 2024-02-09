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14:51, 9 февраля 2024 года

Орловец предстанет перед судом за призывы к терроризму

И публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

Фото: архив

В Орле местный житель ответит перед судом за преступления против общественной безопасности. Расследование против 50-летнего местного жителя, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, завершил следственный комитет.

Следствие считает, что в период с февраля по март 2022 года обвиняемый разместил в интернете на страничке в соцсетях публикацию, которая побуждает к совершению террористической деятельности. С марта по апрель того же года мужчина распространил ложную информацию о действиях ВС РФ на территории Украины во время проведения специальной военной операции.

Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, следствие собрало доказательства. Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело рассмотрит суд. Его возбудили на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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