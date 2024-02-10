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10:00, 10 февраля 2024 года Гости орловского павильона на выставке "Россия" пообщаются с Владиславом Туйновым Известный кикбоксер расскажет о своих спортивных успехах.



Фото: архив "Вести-Орел"

20 февраля Владислав Туйнов встретится с гостями орловского павильона на выставке ВДНХ в Москве. "Орловский бриллиант" расскажет о своих успехах на профессиональном ринге.



Как сообщает портал Орловской области, на стенде региона разместят атрибуты кикбоксеров, медали и чемпионские пояса Влада Туйнова. Также у него можно будет взять автограф и сфотографироваться. Встреча с Туйновым пройдет с 12:00 до 14:00.



Напомним, что в активе "Орловского бриллианта" целая россыпь наград. Он является чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, а также победителем чемпионата России среди студентов, чемпионом России, победителем чемпионата стран ШОС.







Сергей Мерцалов



