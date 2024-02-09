Главная » Новости



14:30, 9 февраля 2024 года В Шаблыкино Орловской области появится свой автоклуб Его приобретут благодаря национальному проекту "Культура".



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году жители Шаблыкинского района получат передвижной автоклуб. Об этом сообщает газета "Шаблыкинский вестник".



Автоклубы - это полноценные культурные центры со своей сценой и мультимедийной аппаратурой, только на колесах, чтобы добраться даже до самого удаленного населенного пункта. С их помощью можно провести концерт, фестиваль или устроить кинопоказ.



Отметим, что клубы на колесах стали появляться в российских регионах с 2019 года благодаря национальному проекту "Культура". Сейчас по стране курсируют около 300 разработанных на базе шасси "КамАЗ", "ГАЗон Next" и "Газель" таких автомобилей.



Читайте также: В Орловской области на нацпроект "Культура" потратят более 100 миллионов рублей





Сергей Мерцалов



