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12:30, 9 февраля 2024 года

В 2024 году под Орлом благоустроят несколько воинских захоронений

Средства выделят благодаря федеральной программе.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Ливнах Орловской области приведут в порядок нескольких воинских захоронений. На эти цели по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" выделят 460 тысяч рублей. Еще 320 тысяч рублей добавят из областного бюджета.

- На братском захоронении на улице Воронежская планируется возвести два отдельных постамента и разместить на нем мемориальные плиты с именами погибших бойцов. Всего на граните будут выбиты 140 имен, - рассказали в администрации города Ливны.

Дополнительный постамент и плиты появятся и на братском захоронении в парке культуры и отдыха Ливен. Недавно удалось узнать имена еще 26 погребенных там защитников - они будут увековечены.

Как сообщает "Ливенская газета", работы начнутся весной, когда позволят погодные условия. Завершить их предполагается к Дню Победы.


Сергей Мерцалов
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