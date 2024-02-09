Главная » Новости



12:30, 9 февраля 2024 года В 2024 году под Орлом благоустроят несколько воинских захоронений Средства выделят благодаря федеральной программе.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Ливнах Орловской области приведут в порядок нескольких воинских захоронений. На эти цели по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" выделят 460 тысяч рублей. Еще 320 тысяч рублей добавят из областного бюджета.



- На братском захоронении на улице Воронежская планируется возвести два отдельных постамента и разместить на нем мемориальные плиты с именами погибших бойцов. Всего на граните будут выбиты 140 имен, - рассказали в администрации города Ливны.



Дополнительный постамент и плиты появятся и на братском захоронении в парке культуры и отдыха Ливен. Недавно удалось узнать имена еще 26 погребенных там защитников - они будут увековечены.



Как сообщает "Ливенская газета", работы начнутся весной, когда позволят погодные условия. Завершить их предполагается к Дню Победы.





Сергей Мерцалов



