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11:30, 9 февраля 2024 года В Орле обсудили проблемы ЖКХ Заседание круглого стола состоялось в штабе общественной поддержки.



Фото: архив "Вести-Орел"

В штабе общественной поддержки Орловской области прошло заседание круглого стола по теме "ЖКХ - проблемы и пути решения". Речь шла о привлечении в регион федеральных средств, которые способствуют, в том числе, и развитию отрасли. Об этом напомнил руководитель регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Латынин.



По его словам, только за счет национального проекта "Жилье и городская среда" реализуются программы переселения граждан из аварийных домов, проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Чистая вода".



- С 2019 года в Орловской области построено два больших водовода. Один из них в первую очередь разгрузил систему водоснабжения, которая проходила по Комсомольской улице города Орла. Сейчас для более качественного водоснабжения областного центра ведется строительство Окского водозаборного узла, который также обеспечит подачу качественной воды, - отметил Латынин.



Также за время реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Орловской области благоустроено более 700 дворовых территорий и свыше 100 общественных пространств, в том числе - парков и скверов.





Сергей Мерцалов



