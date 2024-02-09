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11:00, 9 февраля 2024 года Микрофинансовая организация оштрафована за угрозы орловчанке За женщину вступились судебные приставы.





Судебные приставы помогли орловчанке избавиться от назойливости микрофинансовой организации. Последняя оштрафована 80 тысяч рублей.



Женщина обратилась за помощью к судебным приставам с жалобами на то, что коллекторы слишком настойчиво предлагают оплатить долги. Угрожали ей и тем, что начнут рассылку сообщений ее родным и знакомым. Проверка подтвердила факт нарушения закона.



УФССП напоминают, что при подобных случаях нужно собирайте СМС-сообщения, фото- и аудиодоказательства. чтобы легче было доказать неправомерность действий.





Анна Вайсергисер



