Микрофинансовая организация оштрафована за угрозы орловчанке
За женщину вступились судебные приставы.
Судебные приставы помогли орловчанке избавиться от назойливости микрофинансовой организации. Последняя оштрафована 80 тысяч рублей.
Женщина обратилась за помощью к судебным приставам с жалобами на то, что коллекторы слишком настойчиво предлагают оплатить долги. Угрожали ей и тем, что начнут рассылку сообщений ее родным и знакомым. Проверка подтвердила факт нарушения закона.
УФССП напоминают, что при подобных случаях нужно собирайте СМС-сообщения, фото- и аудиодоказательства. чтобы легче было доказать неправомерность действий.