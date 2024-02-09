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10:30, 9 февраля 2024 года Суд обязал чиновников привести в порядок мусорные площадки в Хомутово Проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами провела прокуратура.





Суд обязал чиновников в Хомутово привести в порядок мусорные площадки. Иск подала Новодеревеньковская межрайонная прокуратура после проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами.



Ведомство выяснило, что контейнерные площадки на улицах Советской, Победы, Панфилова и Комсомольской не ограждены, а на площадках для сбора ТКО в переулке Школьном, улицах Мира, Панфилова и ряде других контейнеры частично установлены на земле, а не на твердом покрытии.



Исполнение решения суда контролируется прокуратурой, сообщили в ведомстве.





Артем Ежаков



