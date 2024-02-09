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7:30, 9 февраля 2024 года В орловском павильоне на ВДНХ сделали куклы-обереги для бойцов СВО С очередным гуманитарным конвоем их передадут защитникам Отечества.



Фото: портал Орловской области

7 февраля можно было сделать подарок для наших солдат. На орловской площадке работали мастера, которые изготавливали куклы-обереги. Поддержать бойцов мог каждый желающий.





- Технология изготовления проста, но авторы вкладывают в свои произведения большую любовь и самые добрые пожелания, - отмечает портал Орловской области.



С очередным гуманитарным конвоем губернатор Андрей Клычков передаст куклы-обереги защитникам Отечества. Также жители и гости столицы написали письма с самыми добрыми напутствиями и пожеланиями участникам СВО.





Сергей Мерцалов



