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14:05, 7 февраля 2024 года Участниками проекта "Азбука интернета" в 2023 году стали почти 30 тысяч пенсионеров

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«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за прошлый год. В 2023 году курсы компьютерной грамотности прошли 29 747 граждан пенсионного возраста из 48 регионов РФ. Всего за почти десять лет работы проекта в нем приняли участие 480 000 человек.



В 2023 году «Азбуку интернета» изучали в отделениях СФР (11 133 человека), региональных филиалах «Ростелекома» (2 684 человека), органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках (15 930 человек). Обучение возрастных студентов ведется в офлайн- и онлайн-форматах в течение 1–2 месяцев группами, не превышающими 10 человек. Преподаватели регулярно придумывают новые, интересные и эффективные способы передачи знаний.



Наиболее активная работа над «Азбукой интернета» идет в регионах. Так, в центрах социального обслуживания населения Орловской области открылись бесплатные клубы компьютерной грамотности для предпенсионеров, пенсионеров и инвалидов, в которых в 2023 году прошли обучение 411 человек. В Ульяновской области курсы работают на базе учреждений культуры, социального обслуживания населения, МФЦ и в Центрах активного долголетия региона, где помощь в обучении компьютерной грамотности граждан пожилого возраста оказывают «серебряные волонтеры». Всего в этом регионе обучение прошли 2 000 человек. В Санкт-Петербурге «Азбуку интернета» освоили 2 200 человека, а в Кемеровской области — 2 332. В категорию «Больше 1 000» в 2023 году попали Орловская область (1 661 участник), Самарская область (1 125 участников), Нижегородская область (1 060 участников), Республика Бурятия (1 005 участников).



Важной частью проекта является прямое общение с людьми старшего возраста. Так, в 2023 году волонтеры новосибирского филиала «Ростелекома» провели ряд индивидуальных консультаций для пенсионеров. Также совместно с Минцифры России Новосибирской области были организованы лекции о работе с Госуслугами и защите от основных видов мошенничества в сети.



Среди партнеров «Ростелекома» в регионах — Союз пенсионеров в Бурятии, Академия активного долголетия в Арктике, Национальная библиотека ЯНАО, Центр общения старшего поколения в Каменск-Уральском (Свердловская область), Клуб жизнелюбов в Пермском крае, Самарская епархия РПЦ, Союз пенсионеров Республики Татарстан и другие государственные и общественные организации. Большое внимание на всех встречах с пенсионерами в 2023 году уделялось безопасности при работе в сети, а в качестве подарка от «Ростелекома» и партнеров проекта пенсионеры традиционно получили учебники «Азбука интернета».



Отделение СФР в Республике Карелия организовало для своих студентов из удаленных районов проживание в Петрозаводске на время учебы на курсах компьютерной грамотности. Активно работают с пенсионерами и в центрах общения старшего поколения в Московской, Воронежской и Свердловской областях, а также Пермском крае.



В 2023 году на сайте azbukainterneta.ru были актуализированы все размещенные материалы, а также разработаны дополнительные главы базового курса обучения, посвященные российской операционной системе (ОС) «Альт». Данная ОС наиболее доступна пенсионерам, так как ее интерфейс интуитивно понятен и установка бесплатна.



В 2023 году проект «Азбука интернета» получил международное признание, став победителем конкурса WSIS Prizes 2023 (приз Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, ВВУИО). В мае 2023 года «Азбука интернета» была представлена на саммите стран АТЭС как лучшая российская практика по обучению пенсионеров работе на компьютере.



В ежегодном Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» в 2023 году приняли участие 5 261 человек, из которых 15 — старше 90 лет, а участнице из Костромской области исполнилось уже 100 лет. Среди призеров есть не только пенсионеры по возрасту, но и люди с ограниченными возможностями.

Для преподавателей, использующих «Азбуку», было организовано два вебинара, общее число участников которых превысило 2 400 человек. Преподаватели из Санкт-Петербурга, Челябинской области, Рязани и Петрозаводска поделились опытом с коллегами из 67 регионов РФ. На вебинарах обсуждались вопросы онлайн-обучения, особенности преподавания при библиотеках и работы с пенсионерами при использовании Госуслуг, а также способы защиты информации на стационарных и переносных устройствах.



В специальной группе преподавателей «ВКонтакте», где участники сообщества обмениваются опытом и узнают новости проекта, зарегистрировано более 1 164 человек, а на канале «Спасибо интернету!» в «Дзен» была опубликована сотая работа.



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Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и Социального фонда России (ранее — Пенсионный фонд России). Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.



Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между СФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.



Материалы «Азбуки интернета» продуманы и адаптированы для людей старшего возраста. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над проектом продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи.



Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству платных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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Социальный фонд России (СФР) — государственный внебюджетный фонд, созданный 1 января 2023 года в результате реорганизации Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования. СФР выполняет функции по обязательному пенсионному и социальному страхованию в России, государственному пенсионному обеспечению и предоставлению ряда мер социальной поддержки.



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