Главная » Новости



20:30, 6 февраля 2024 года В Орловской области в 2024 на жилье для сирот потратят более полумиллиарда рублей Темпы освоения средств увеличиваются ежегодно.



Фото: архив

Орловская область продолжает осваивать деньги из бюджета на жилые помещения для сирот. В 2018 году объем составлял 252 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели было предусмотрено 519 миллионов. В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем в Орловской области потратят 577 миллионов рублей.



По итогам 2023 года муниципалитеты региона приобрели для детей-сирот 213 жилых помещений на 439 миллионов рублей. Средства федеральной субсидии - 38 миллионов - освоены в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Всего с 2018 по 2023 годы в регионе жильем обеспечили 1,4 тысячи детей-сирот, в том числе 16 человек – из числа сирот – участников СВО или членов их семей воспользовались преимущественным правом на получение квадратных метров.





Сергей Силаев



