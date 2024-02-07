среда 7.02.2024 00:47:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

20:30, 6 февраля 2024 года

В Орловской области в 2024 на жилье для сирот потратят более полумиллиарда рублей

Темпы освоения средств увеличиваются ежегодно.

Фото: архив

Орловская область продолжает осваивать деньги из бюджета на жилые помещения для сирот. В 2018 году объем составлял 252 миллиона рублей, в 2023 году на эти цели было предусмотрено 519 миллионов. В 2024 году на обеспечение детей-сирот жильем в Орловской области потратят 577 миллионов рублей.

По итогам 2023 года муниципалитеты региона приобрели для детей-сирот 213 жилых помещений на 439 миллионов рублей. Средства федеральной субсидии - 38 миллионов - освоены в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего с 2018 по 2023 годы в регионе жильем обеспечили 1,4 тысячи детей-сирот, в том числе 16 человек – из числа сирот – участников СВО или членов их семей воспользовались преимущественным правом на получение квадратных метров.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.