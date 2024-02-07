В орловском избирательном штабе Владимира Путина прошел прием жителей
Его провел Вячеслав Голенков.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В рамках работы регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Владимира Путина прошел прием жителей Орловской области. Его 6 февраля провел Вячеслав Голенков - доверенное лицо кандидата, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
На базе штаба в Орле на улице Пролетарская гора, д.11, пом.17 действует приемная. График работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 10.00 до 17.00. Напомним, выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.