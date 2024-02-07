среда 7.02.2024 00:47:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:55, 6 февраля 2024 года

Орловцам рассказали о мерах поддержки семей

Тематическая лекция прошла в штабе общественной поддержки.


В Орле 6 февраля в региональном штабе общественной поддержки прошла лекция, организованная филиалом российского общества "Знание". Слушателями стали молодые орловские семьи и семьи с детьми. Речь шла о социальной политике в стране на современном этапе.

Слушатели узнали, что с 1 января 2024 года в России начал действовать упрощенный порядок предоставления социальных налоговых вычетов и о том, что с этого года в стране заработает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере.

Директор филиала российского общества "Знание" в Орловской области Елена Сухоленцева отметила, что лекцию организовали в целях просвещения жителей региона и работников социальной сферы об изменениях, которые проводятся в области социальной политики.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.