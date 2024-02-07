Главная » Новости



19:55, 6 февраля 2024 года Орловцам рассказали о мерах поддержки семей Тематическая лекция прошла в штабе общественной поддержки.





В Орле 6 февраля в региональном штабе общественной поддержки прошла лекция, организованная филиалом российского общества "Знание". Слушателями стали молодые орловские семьи и семьи с детьми. Речь шла о социальной политике в стране на современном этапе.



Слушатели узнали, что с 1 января 2024 года в России начал действовать упрощенный порядок предоставления социальных налоговых вычетов и о том, что с этого года в стране заработает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере.



Директор филиала российского общества "Знание" в Орловской области Елена Сухоленцева отметила, что лекцию организовали в целях просвещения жителей региона и работников социальной сферы об изменениях, которые проводятся в области социальной политики.





Сергей Силаев



