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18:15, 6 февраля 2024 года

"Главгосэкспертиза" одобрила проект Западного обхода Орла

Трассу планируют построить к 2028 году.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Западный обход Орла в составе трассы М-2 построят в 2028 году. Проектную документацию уже утвердили. К строительно-монтажным работам планируют приступить в 2025 году.

Транспортный обход длинной более 16 километров пройдет по территории Орловского муниципального округа и Урицкого района. Он соединит две федеральные трассы – М-2 "Крым" и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, что перенаправит поток, движущийся в направлениях Белоруссия-Казахстан, Брянск – Ростов, Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Четырехполосная дорога будет соответствовать второй технической категории. Транспортные потоки разделят двухсторонним барьерным ограждением. Предусмотрено устройство освещения, площадок для отдыха, очистных сооружений и водоотвода. Строительство Западного обхода Орла позволит исключить движение транзитного транспорта по дорогам областного центра, что снизит нагрузку на Карачевскую улицу и переулок Маслозаводской.


Сергей Силаев
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