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17:45, 6 февраля 2024 года

Андрей Клычков проконтролировал ремонт Должанской ЦРБ

Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей поездки в Должанский район 6 февраля проконтролировал капремонт поликлиники местной ЦРБ. Глава региона встретился с подрядчиками на объекте.

Рабочие уже заменили крышу, двери, окна, провели фасадные работы, установили решетки на окнах первого этажа. Также заменены коммуникации. На втором этаже покрашены кабинеты, сделаны потолки, уложен линолеум и плитка, сообщили в пресс-службе областного правительства. Ремонт проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение". Объем финансирования – 44 миллиона рублей.


Мы видим, что все работы на завершающей стадии. По поликлинике Должанской ЦРБ была пауза, связанная с объективными и субъективными обстоятельствами. Сейчас установлены сроки - до 15 февраля завершить все работы и передать объект поликлинике, - сказал глава региона.


Сергей Силаев
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