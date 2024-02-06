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15:08, 6 февраля 2024 года В Должанском районе Орловской области открылась школа после капремонта На работы было выделено более 35 миллионов рублей.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Урыновская средняя общеобразовательная школа Должанского района Орловщины 6 февраля открылась после проведения капитального ремонта. На обновление выделили свыше 35 миллионов рублей, еще почти 10 миллионов – на современные средства обучения. В торжественном мероприятии поучаствовал глава региона Андрей Клычков.





– Орловская область вошла в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования". В результате – работы по капитальному ремонту кроме Должанского выполнены еще в трех районах: Покровском, Новосильском и Мценском. Важно и другое – в рамках программы финансирование выделяется не только на ремонт, но и на оснащение современными средствами обучения и воспитания. Я рад, что Урыновская школа – в числе пилотных проектов, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" губернатора.





Сергей Силаев



