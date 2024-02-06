В Орле окажут поддержку ВИЧ-положительным женщинам
Работа будет проводиться в сотрудничестве с госучреждениями и медиками.
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Орел присоединился к социальному проекту "Равная тебе". Он направлен на поддержку одной из наиболее социально-уязвимых групп населения – ВИЧ-положительных женщин.
В рамках проекта участники смогут получить помощь консультанта, медико-социальное сопровождение при трудностях с доступом к услугам. Работа будет вестись в сотрудничестве с госучреждениями и специалистам Орловского центра СПИД, сообщилив пресс-службе городской администрации.
Обратившиеся за помощью получат комплекс медико-социальных услуг, включающий:
- очное и дистанционное консультирование, психологическую поддержку;
- помощь в посещение медицинских и социальных учреждений;
- при необходимости поддержку на дому, доставку препаратов, обращение за юридической и психологической помощью в кризисных ситуациях.
Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Срок реализации – до 31 января 2025 года.