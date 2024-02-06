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15:20, 6 февраля 2024 года

В Орле окажут поддержку ВИЧ-положительным женщинам

Работа будет проводиться в сотрудничестве с госучреждениями и медиками.

Фото: архив

Орел присоединился к социальному проекту "Равная тебе". Он направлен на поддержку одной из наиболее социально-уязвимых групп населения – ВИЧ-положительных женщин.

В рамках проекта участники смогут получить помощь консультанта, медико-социальное сопровождение при трудностях с доступом к услугам. Работа будет вестись в сотрудничестве с госучреждениями и специалистам Орловского центра СПИД, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обратившиеся за помощью получат комплекс медико-социальных услуг, включающий:

- очное и дистанционное консультирование, психологическую поддержку;
- помощь в посещение медицинских и социальных учреждений;
- при необходимости поддержку на дому, доставку препаратов, обращение за юридической и психологической помощью в кризисных ситуациях.

Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Срок реализации – до 31 января 2025 года.


Сергей Силаев
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