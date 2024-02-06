Главная » Новости



7:30, 6 февраля 2024 года Орловец добровольно сдал росгвардейцам два охотничьих ружья Мужчина пояснил, что обнаружил их в Мценском районе.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

35-летний житель Мценска добровольно сдал росгвардейцам две единицы незарегистрированного оружия. Мужчина пояснил, что обнаружил гладкоствольные охотничьи ружья в селе Отрадинском Мценского района. По словам заявителя, оружие принадлежало его умершему родственнику.



Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, после проведения экспертизы будет принято решение о выплате амчанину денежного вознаграждения.



- В прошедшем году жители орловцы добровольно передали стражам правопорядка 55 единиц бесхозного оружия, 155 патронов и два снаряда времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения составила более трехсот тысяч рублей, - отметили в региональном ведомстве.





Сергей Мерцалов



