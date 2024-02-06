Орловец добровольно сдал росгвардейцам два охотничьих ружья
Мужчина пояснил, что обнаружил их в Мценском районе.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области
35-летний житель Мценска добровольно сдал росгвардейцам две единицы незарегистрированного оружия. Мужчина пояснил, что обнаружил гладкоствольные охотничьи ружья в селе Отрадинском Мценского района. По словам заявителя, оружие принадлежало его умершему родственнику.
Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, после проведения экспертизы будет принято решение о выплате амчанину денежного вознаграждения.
- В прошедшем году жители орловцы добровольно передали стражам правопорядка 55 единиц бесхозного оружия, 155 патронов и два снаряда времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения составила более трехсот тысяч рублей, - отметили в региональном ведомстве.