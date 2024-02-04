Спасатели в Орле предупреждают рыбаков об опасности

В период оттепели выход на лед может стоить жизни.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

В региональном МЧС говорят, что далеко не все орловцы соблюдают банальные меры безопасности. Рейды нацелены на предупреждение беды. Особое внимание инспекторы уделяют беседам с любителями зимней рыбалки.

- Спасатели советуют запастись хотя бы минимальным набором для рыбака, в котором обязательно должен быть нож, и не менее 10 метров веревки, желательно с петлей на конце. Не лишним будет надеть спасательный жилет. И конечно, отправляясь на подледную рыбалку, нельзя забывать о средствах связи, - отмечают в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.