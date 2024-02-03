В Кромском районе благоустроят три детские площадки и аллею
Работы пройдут в 2024 году.
Фото: Андрей Усиков
В Кромском районе Орловской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят четыре общественные территории и два двора в 2024 году. Об этом сообщилглава района Андрей Усиков в социальных сетях.
Детские площадки благоустроят:
- В Кромах на улице Карла Маркса, дома №87-95;
- В поселке Кромской около дома №1 в переулке Огороднем;
- В селе Шахово на улице Победы в районе дома №4;
Аллею приведут в порядок в деревне Черкасской около сельского дома культуры. Дворы благоустроят в Кромах на улице Свободы и в поселке Кромской. Глава района Усиков добавил, что контракты с подрядчиками уже заключены, работы стартуют в мае.