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17:45, 3 февраля 2024 года В Кромском районе благоустроят три детские площадки и аллею Работы пройдут в 2024 году.



Фото: Андрей Усиков

В Кромском районе Орловской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят четыре общественные территории и два двора в 2024 году. Об этом сообщил глава района Андрей Усиков в социальных сетях.



Детские площадки благоустроят:



- В Кромах на улице Карла Маркса, дома №87-95;

- В поселке Кромской около дома №1 в переулке Огороднем;

- В селе Шахово на улице Победы в районе дома №4;



Аллею приведут в порядок в деревне Черкасской около сельского дома культуры. Дворы благоустроят в Кромах на улице Свободы и в поселке Кромской. Глава района Усиков добавил, что контракты с подрядчиками уже заключены, работы стартуют в мае.





Сергей Силаев



