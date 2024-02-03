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16:50, 3 февраля 2024 года В Мценске спасли двух человек из пожара Возгорание произошло на улице Советской.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В городе Мценске Орловской области 3 февраля произошел пожар в жилом доме на улице Советской. Это случилось около 13.00.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, пожарным удалось спасти двух человек. В итоге никто не пострадал.





Сергей Силаев



