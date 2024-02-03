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16:15, 3 февраля 2024 года

Орловцы раздадут букеты лаванды все желающим

Получить цветы можно будет 9 февраля.

Фото: архив

На выставке "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, 9 февраля гости орловского павильона узнают об успехах сельского хозяйства региона. На протяжении всего дня на экране стенда будут показывать фильм о достижения АПК Орловской области.

С 10.00 до 12.00 пройдет игра "Моделирование сельхозтехники" и "Агро-Тюнинг". Юным россиянам предложат вырезать из заготовки трактор и склеить модель. Также специалисты расскажут об особенностях разных моделей сельхозтехники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 14.00 начнется викторина с призами "Что вы знаете об АПК Орловской области" с призами. В 16.00 состоится мастер-класс "Изготовление букетов из лаванды". В 18.00 пройдет игра "Химическое лото", а в 19.00 стартует квест "Вырасти свой рекорд".


Сергей Силаев
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