В Орле мотоциклист пострадал в ДТП на Пионерской

|
|суббота 3.02.2024 16:21:45
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:00, 3 февраля 2024 года
В Орле мотоциклист пострадал в ДТП на ПионерскойМолодой водитель двухколесного транспорта столкнулся с авто.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Авария произошла вечером 2 февраля. Водитель 48 лет ехал на машине "Хендай" по улице Пионерской.
На пересечении улиц Пионерской и Салтыкова-Щедрина произошло столкновение с мотоциклом, которым управлял 18-летний водитель. Мотоциклист поворачивал налево.
По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, молодому человеку понадобилась госпитализация. Он получил телесные повреждения.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.