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12:00, 3 февраля 2024 года В Орловской области выполнили план капремонта 2021-2023 годов Часть работ завершили досрочно.



Фото: архив "Вестей"

Краткосрочный план региональной программы капремонта 2021-2023 годов в Орловской области выполнили в полном объеме. В 2023 году специалисты провели более 350 работ по капремонту в многоквартирных домах региона.



Как уточнили в пресс-службе областного правительства, отремонтировано 137 крыш, обновлено 50 фасадов, заменено больше 60 систем электроснабжения, тепло- и водоснабжения. Досрочно был закрыт план по замене 94 лифтов.



В 2024 году планируется провести работы в 100 домах региона. Работы в многоквартирных домах ведутся по графику.





Сергей Силаев



