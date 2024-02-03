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11:00, 3 февраля 2024 года Министр сельского хозяйства назвал Орловскую область в числе лидеров АПК Итоги подвели в Москве на ВДНХ.



Фото: из архива

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий

Патрушев назвал регион одним из лидеров развития отрасли в стране.



– Дмитрий Николаевич назвал Орловщину в числе лидеров развития сельского хозяйства, - сказал Андрей Клычков.



Орловщина входит в тройку по уровню внесения минеральных удобрений в 2023 году, в десятке - по урожайности масличных культур, зерновых и зернобобовых культур.





Сергей Силаев



