Министр сельского хозяйства назвал Орловскую область в числе лидеров АПК
Итоги подвели в Москве на ВДНХ.
Фото: из архива
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий
Патрушев назвал регион одним из лидеров развития отрасли в стране.
– Дмитрий Николаевич назвал Орловщину в числе лидеров развития сельского хозяйства, - сказал Андрей Клычков.
Орловщина входит в тройку по уровню внесения минеральных удобрений в 2023 году, в десятке - по урожайности масличных культур, зерновых и зернобобовых культур.