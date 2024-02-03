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10:00, 3 февраля 2024 года В Орловской области работодателям бойцов СВО предоставят дополнительную поддержку Меры распространятся на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что в регионе будет предоставляться дополнительная поддержка работодателям.



В постановлении правительства от 30 января 2024 года установлено, что арендаторам предоставляется отсрочка платы за аренду областного имущества, в том числе земельных участков, если работники призваны на службу по мобилизации, либо заключили контракт с Минобороны.



Документ распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Мера поддержки направлена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



– В ежедневном режиме мы продолжаем разрабатывать льготные условия для участников СВО, членов их семей, а теперь мы распространяем нашу поддержку и на профессиональные отношения, - подчеркнул глава региона.





Сергей Силаев



