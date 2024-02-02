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20:00, 2 февраля 2024 года На Орловщине выполнили краткосрочный план по капремонту многоэтажек Областная программа действовала в 2021-2023 годах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта 2021-2023 года выполнен в полном объеме. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.



Всего за три года отремонтировали 137 крыш и обновили 50 фасадов. Инженерные системы электроснабжения, тепло- и водоснабжения, водоотведения привели в порядок в 64 многоквартирных домах. Также в МКД заменили 94 лифта.



В планах на 2024 год - капремонт 100 многоквартирных домов. Досрочно завершены работы в 13 многоэтажках. В 10 домах отремонтировали кровлю.





Сергей Мерцалов



