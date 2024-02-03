Врачи орловского онкодиспансера обследуют кромчан

Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В поликлинике Кромской ЦРБ 13 февраля пройдет выездной прием врачей Орловского онкодиспансера. В Кромской район приедут онкоуролог Дмитрий Тимошенко и онкогинеколог Екатерина Минакова. Для консультации областных специалистов районные врачи заранее отберут пациентов, которым требуется прием, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Выезд стал возможным благодаря сотрудничеству благотворительного фонда помощи людям с онкологией "Содействие" и областного онкодиспансера. В 2024 году это первый совместный выезд волонтеров и медиков. В 2023 году помощь получили более 50 человек из Верховского и Малоархангельского районов.
Главная задача, которую ставят специалисты и волонтеры – раннее выявление онкологических заболеваний.