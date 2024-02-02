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15:20, 2 февраля 2024 года Олег Матыцин открыл финал всероссийского первенства по стрельбе из лука в Орле Соревнования проходят в ТМК "Гринн".



Фото: Мария Семак

Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин дал старт финалу всероссийского первенства по стрельбе из лука 2 февраля. Соревнования проходят в областном центре.



– Я надеюсь, участники сегодняшних соревнований порадуют нас своими успехами. И самое главное - будут продолжены успешные традиции России и внутри нашей великой страны, и на международной арене, - сказал глава Минспорта.



Напомним, в ходе рабочего визита глава министерства поучаствует в официальном открытии футбольного манежа в Орле и встретится со спортивной общественностью региона.









Сергей Силаев



