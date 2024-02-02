Олег Матыцин открыл финал всероссийского первенства по стрельбе из лука в Орле
Соревнования проходят в ТМК "Гринн".
Фото: Мария Семак
Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин дал старт финалу всероссийского первенства по стрельбе из лука 2 февраля. Соревнования проходят в областном центре.
– Я надеюсь, участники сегодняшних соревнований порадуют нас своими успехами. И самое главное - будут продолжены успешные традиции России и внутри нашей великой страны, и на международной арене, - сказал глава Минспорта.
Напомним, в ходе рабочего визита глава министерства поучаствуетв официальном открытии футбольного манежа в Орле и встретится со спортивной общественностью региона.