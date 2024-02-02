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15:15, 2 февраля 2024 года В Орловской области официально дали старт Году семьи В 2024 проведут множество мероприятий, направленных на укрепление положения семей с детьми.



Фото: Андрей Клычков

В Орловской области официально стартовал Год семьи. В его рамках запланировано проведение мероприятий, направленных на совершенствование в регионе положения семьи с детьми, защиту, сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, ответственного родительства, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В настоящее время на территории Орловщины проживает более 8,5 тысячи многодетных семей, которые воспитывают более 28 тысяч детей.



– Многодетным семьям в Орловской области предоставляются скидки на оплату коммунальных услуг, посещения детьми организаций дополнительного образования, спортивных организаций и учреждений культуры, обеспечение школьным питанием, бесплатная выдача лекарств.

Кроме того, региональным законодательством установлено предоставление многодетным семьям земельного участка для жилищного строительства, ведения личного хозяйства и садоводства, а также льгота по транспортному налогу, - напомнил глава региона.



Помимо этого, с 1 января 2024 года многодетные семьи могут получать единовременнную поддержку в размере 150 тысяч рублей взамен земельного участка.





Сергей Силаев



