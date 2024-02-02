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11:30, 2 февраля 2024 года После проверок ФСБ в 2023 году орловцам назначили 34 штрафа Специалисты проверяли деятельность в области защиты информации.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В 2023 году по итогам проверок режима секретности, которые проводили сотрудники УФСБ России по Орловской области, к штрафам привлечены 34 физических, должностных и юридических лица. Общая сумма составила 63 тысячи рублей.



– За допущенные нарушения, в том числе требований, регламентирующих порядок выезда за границу, меры дисциплинарной ответственности применены в отношении 23 работников, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Руководителям организаций внесли 40 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, 22 – реализации угроз безопасности Российской Федерации. В УФСБ России по Орловской области напоминают, что за преступления и правонарушения в сфере защиты государственной тайны предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.





Сергей Силаев



