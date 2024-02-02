пятница 2.02.2024 12:50:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:30, 2 февраля 2024 года

После проверок ФСБ в 2023 году орловцам назначили 34 штрафа

Специалисты проверяли деятельность в области защиты информации.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В 2023 году по итогам проверок режима секретности, которые проводили сотрудники УФСБ России по Орловской области, к штрафам привлечены 34 физических, должностных и юридических лица. Общая сумма составила 63 тысячи рублей.

За допущенные нарушения, в том числе требований, регламентирующих порядок выезда за границу, меры дисциплинарной ответственности применены в отношении 23 работников, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителям организаций внесли 40 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, 22 – реализации угроз безопасности Российской Федерации. В УФСБ России по Орловской области напоминают, что за преступления и правонарушения в сфере защиты государственной тайны предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.