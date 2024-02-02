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9:25, 2 февраля 2024 года

В Орловской области за неделю на нацпроекты потратили более 150 миллионов рублей

Цифры озвучили на совещании губернатора с главами районов.

Фото: пресс-служба правительства региона

Порядка 150,3 миллиона рублей направили на реализацию национальных проектов в Орловской области за прошедшую неделю. На начало февраля 2024 года потрачено 2,5% от предусмотренных 6,1 миллиарда. Расходы по муниципальным проектам составляют 116 миллионов из 150,3 миллиона рублей.

Как сообщили на совещании, заключено 103 муниципальных контракта. Так, Кромской и Новодеревеньковский районы завершили контрактацию на благоустройство дворов и общественных территорий.

Еще девять районов имеют уровень контрактации более 60%. Это Сосковский, Мценский, Колпнянский, Залегощенский, Покровский, Малоархангельский, Ливенский и Краснозоренский районы и Орловский муниципальный округ.


Сергей Силаев
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