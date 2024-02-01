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21:00, 1 февраля 2024 года

В Орловском краеведческом музее торжественно открыли выставку "Судбищенская битва"

Новой экспозиции посвятили целый выставочный зал.

Фото: Андрей Клычков

Новая выставка открылась в Орловском краеведческом музее. Ее посвятили Судбищенской битве, которая произошла в 1555 году на территории Новодеревеньковского района.

- Появление выставочного зала с новой экспозицией - часть работы по увековечению памяти о Судбищенской битве и первый этап проектных работ по созданию будущего мемориального комплекса, посвященного героическому подвигу русского воинства в борьбе с крымско-татарскими набегами, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что в 2021 году удалось установить непосредственное место сражения, а также обнаружить свыше четырех тысяч исторических артефактов. По оценкам историков, в Судбищенской битве погибли около 5000 русских воинов и втрое больше степняков.

- Реставраторы проделали огромный объем работы, восстановив множество археологических предметов, найденных непосредственно на месте сражения, которые пролежали в земле почти полтысячелетия, - отметил глава региона.

Андрей Клычков пригласил всех жителей Орловщины посетить экспозицию. Он уверен, что выставка никого не оставит равнодушным.


Сергей Мерцалов
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