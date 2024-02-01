В Орловском краеведческом музее торжественно открыли выставку "Судбищенская битва"
Новой экспозиции посвятили целый выставочный зал.
Фото: Андрей Клычков
Новая выставка открылась в Орловском краеведческом музее. Ее посвятили Судбищенской битве, которая произошла в 1555 году на территории Новодеревеньковского района.
- Появление выставочного зала с новой экспозицией - часть работы по увековечению памяти о Судбищенской битве и первый этап проектных работ по созданию будущего мемориального комплекса, посвященного героическому подвигу русского воинства в борьбе с крымско-татарскими набегами, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Напомним, что в 2021 году удалось установить непосредственное место сражения, а также обнаружить свыше четырех тысяч исторических артефактов. По оценкам историков, в Судбищенской битве погибли около 5000 русских воинов и втрое больше степняков.
- Реставраторы проделали огромный объем работы, восстановив множество археологических предметов, найденных непосредственно на месте сражения, которые пролежали в земле почти полтысячелетия, - отметил глава региона.
Андрей Клычков пригласил всех жителей Орловщины посетить экспозицию. Он уверен, что выставка никого не оставит равнодушным.