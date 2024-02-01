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19:30, 1 февраля 2024 года Андрей Клычков поучаствовал в селекторном совещании по региональному развитию В центре внимание были вопросы поддержки новых регионов.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 1 февраля провел совещание по региональному развитию в режиме видеоконференцсвязи. Орловский регион представили губернатор Андрей Клычков и главы департаментов. Обсуждалась поддержка новых регионов.



– В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях работы завершены более чем на 18 тысячах объектах. В том числе построено 53 и восстановлено более 4 тысяч многоквартирных домов, отремонтировано более 2 тысяч км дорог, включая 370-километровый сухопутный коридор в Крым, по которому в летний сезон проехали порядка миллиона человек, - рассказал вице-премьер.



Напомним, Орловщина взяла шефство над Троицким районом Луганской Народной Республики. Помощь находится на личном контроле главы региона Андрея Клычкова.





Сергей Силаев



