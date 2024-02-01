Андрей Клычков поручил главам районов быстрее исполнять нацпроекты
А также обратить внимание на их информационное освещение.
Тему нацпроектов затронули 1 февраля на совещании губернатора с главами районов. Глава региона Андрей Клычков обратил внимание на то, что местным властям нужно активнее освещать свою работу и выстраивать взаимодействие с населением.
– У нас очевидно активно эту работу провели Сосковский район, Орловский муниципальный округ – объем средств большой, Мценский район, Колпнянский район, Залегощь – молодцы, подтянулись, - отметил губернатор.