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15:30, 1 февраля 2024 года В Орле за преступление лишили гражданства РФ уроженца Молдавии В региональном УМВД такое решение вынесли впервые.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине лишили гражданства РФ 27-летнего уроженца Молдавии. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Приезжий провел один год в колонии общего режима.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, мужчина стал гражданином РФ в 2018 году. Тогда же Советский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Решение о прекращении российского гражданства приняли 16 января 2024 года. Как отметили в региональном ведомстве, повторное приобретение гражданства России действующим законодательством не предусмотрено.





Сергей Мерцалов



