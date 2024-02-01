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12:53, 1 февраля 2024 года

Жительницу Орла заключили под стражу после смерти ее знакомого

Молодой человек скончался от ножевых ранений.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти 26-летнего жителя областной столицы. В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, обвиняется его знакомая.

Как установило следствие, 30 января 2024 года 24-летняя девушка была в одной из квартир Советского района Орла. С молодым человеком они распивали спиртное, после чего возник конфликт на бытовой почве, в результате которого потерпевший получил удары ножом по шее. От полученных травм орловец скончался в больнице.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершенном преступлении, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщил официальный представитель СУС К РФ по Орловской области Александр Коргин.


Сергей Силаев
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