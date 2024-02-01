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13:30, 1 февраля 2024 года В Орловской области подросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом За неделю выявлено более шести тысяч случаев.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На территории Орловской области за четвертую календарную неделю 2024 года специалисты зарегистрировали 6 158 обращений по поводу ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Этот показатель вырос на 5,1% относительно прошлой недели.



По данным управления Роспотребнадзора по региону, болеют чаще всего дети до 14 лет. В возрастной структуре их доля превысила 51%. Заболеваемость ковидом осталась примерно на том же уровне – 220 случаев за семь суток.



– Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения. При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - напомнили в ведомстве.





Сергей Силаев



