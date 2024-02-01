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13:30, 1 февраля 2024 года

В Орловской области подросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом

За неделю выявлено более шести тысяч случаев.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На территории Орловской области за четвертую календарную неделю 2024 года специалисты зарегистрировали 6 158 обращений по поводу ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Этот показатель вырос на 5,1% относительно прошлой недели.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, болеют чаще всего дети до 14 лет. В возрастной структуре их доля превысила 51%. Заболеваемость ковидом осталась примерно на том же уровне – 220 случаев за семь суток.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения. При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - напомнили в ведомстве.


Сергей Силаев
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