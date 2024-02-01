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12:20, 1 февраля 2024 года В Орле на улице Московской ограничили движение до весны Это связано с работами по освещению.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле из-за работ по увеличению уровня освещенности дорог до 1 марта ограничили движение на улице Московской. Работы будут проводить на участке от улицы Революции до Московского шоссе.



– Напоминаем, временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей. Рассчитываем на ваше понимание! - сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Сергей Силаев



