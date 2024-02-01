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11:55, 1 февраля 2024 года

Северный район Орла отмечает 25-летний юбилей

В нем проживает более 62 тысячи человек.



1 февраля 1999 года был образован самый большой – Северный район Орла. Он охватывает площадь в 25 тысяч квадратных метров и насчитывает 137 улиц.

Функционируют социально значимые объекты. Это семь общеобразовательных школ, пятнадцать дошкольных учреждений, четыре учреждения дополнительного образования, одно учреждение средне-профессионального образования, две библиотеки, больница Боткина, станция скорой помощи, - отметил глава Северного района Орла Сергей Мерзликин.

Рабочий поселок сталепрокатчиков насчитывал некогда десять домов. История длиной в 25 лет превратила микрорайон в крупнейшее муниципальное образование Орла. К юбилею в КДЦ "Металлург" 2 февраля состоится торжественное мероприятие для жителей и гостей Северного района.


Екатерина Габова
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