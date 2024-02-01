В орловской деревне капитально ремонтируют ФАП

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10:32, 1 февраля 2024 года
В орловской деревне капитально ремонтируют ФАПРаботы проводят в Мценском районе.
Фото: архив
В деревне Жилино Мценского района Орловской области ремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Работы ведут в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Рабочие установили новую крышу, оштукатурили межкомнатные перегородки. В планах установить новую электропроводку и пожарную сигнализацию, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
– Сейчас ведется устройство полов – это включает в себя подготовку основания, укладку стяжки и выбор подходящего покрытия для полов, - отмечает тг-канал.
Сергей Силаев
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