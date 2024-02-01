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9:55, 1 февраля 2024 года

Бойцам СВО доставили два "УАЗа" и "Ниву" из Орловской области

Помощь фронту собирало медицинское сообщество региона.

Фото: Сергей Лежнев

В зону проведения специальной военной операции 31 января доставлены три автомобиля из Орловской области. Силами сотрудников медорганизаций и депздрава удалось купить три машины: "УАЗ Патриот", "УАЗ Фермер", "Ниву Шевроле". Помимо этого, силами Орловского облсуда закупили квадрокоптер, бензопилы, монокуляры, прицелы.

Это все от них мы передали нашим землякам-разведчикам, которые сегодня выполняют боевые задачи на Авдеевском направлении, - сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Один "УАЗ" передали орловским разведчикам, "Ниву Шевроле" - бойцам на Донецком направлении. Третий "УАЗ" и часть груза военнослужащие получат в ближайшее время.


Сергей Силаев
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