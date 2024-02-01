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9:35, 1 февраля 2024 года Работы по благоустройству Комсомольской в Орле продолжат во втором квартале года Для этого должна наступить хорошая погода.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Стало известно, когда улицу Комсомольскую города Орла продолжат благоустраивать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на вопрос местного жителя.



– Работы по благоустройству улицы Комсомольской продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий (ориентировочно второй квартал этого года), - заявили в пресс-службе мэрии.



Ранее одна из центральных улиц областной столицы вошла в список объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги". На капитальный ремонт планировалось потратить около 336 миллионов рублей.





Сергей Силаев



