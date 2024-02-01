Работы по благоустройству Комсомольской в Орле продолжат во втором квартале года
Для этого должна наступить хорошая погода.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Стало известно, когда улицу Комсомольскую города Орла продолжат благоустраивать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на вопрос местного жителя.
– Работы по благоустройству улицы Комсомольской продолжатся при наступлении благоприятных погодных условий (ориентировочно второй квартал этого года), - заявили в пресс-службе мэрии.
Ранее одна из центральных улиц областной столицы вошла в список объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги". На капитальный ремонт планировалось потратить около 336 миллионов рублей.