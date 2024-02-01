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8:38, 1 февраля 2024 года В орловском райцентре Шаблыкино в пожаре погиб пожилой мужчина Жилой дом сгорел в переулке Школьном.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в сгоревшем доме обнаружено тело пожилого мужчины. ЧП случилось в поселке Шаблыкино 31 января.



Огонь охватил дом в Школьном переулке, пожарным очевидцы позвонили в третьем часу ночи. На момент, когда спасатели подоспели на место происшествия, дом и кровля полностью были в огне.



- В результате пожара дом выгорел изнутри, кровля частично обрушилась. В 02.50 на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1960 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Причины возгорания пока что не установлены, эксперты работают над выяснением обстоятельств.





Ольга СУПОНЕВА



