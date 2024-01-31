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18:00, 31 января 2024 года В театре Тургенева Орла готовятся к премьере Историю повести Чингиза Айтматова воплотят на сцене 21 февраля.







Главный режиссер академического театра Тургенева Владимир Хрущев взялся воплотить на сцене историю, где одним из главных героев является море. Жители региона 21 февраля увидят премьеру сценической версии повести Чингиза Айтматова "Пегий пес, бегущий краем моря"



Почти все действие будет проходить на открытой воде, в лодке. Первыми зрителя встретят куклы, которые начнут рассказывать драматическую историю.



Придется ли вернуться мальчику домой, как он повзрослеет, кто будет рядом в один из самых драматических моментов его жизни? На эти вопросы ответы появятся 21 февраля. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич



