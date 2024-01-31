среда 31.01.2024 19:32:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:00, 31 января 2024 года

В театре Тургенева Орла готовятся к премьере

Историю повести Чингиза Айтматова воплотят на сцене 21 февраля.



Главный режиссер академического театра Тургенева Владимир Хрущев взялся воплотить на сцене историю, где одним из главных героев является море. Жители региона 21 февраля увидят премьеру сценической версии повести Чингиза Айтматова "Пегий пес, бегущий краем моря"

Почти все действие будет проходить на открытой воде, в лодке. Первыми зрителя встретят куклы, которые начнут рассказывать драматическую историю.

Придется ли вернуться мальчику домой, как он повзрослеет, кто будет рядом в один из самых драматических моментов его жизни? На эти вопросы ответы появятся 21 февраля. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.


Эва Стасюлевич
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.