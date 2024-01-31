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20:30, 31 января 2024 года В орловских фитнес-центрах наблюдается ажиотаж Жители региона приводят себя в форму.







Россияне возвращают физическую форму после новогодних праздников. Орловцы - не исключение.



Орловчанка Екатерина Жукова на протяжении года посещала фитнес-центр, не пропуская ни одной тренировки. Однако череда праздников внесла сбой в спортивный режим и добавила к цифрам на весах пару килограммов.



– Абсолютно не следила за питанием. Детям подарили очень много конфет, пришлось им помогать. Поэтому было тяжело, - поделилась жительница Орла Екатерина Жукова.



Сейчас Екатерина занимается под контролем тренера. Таких, как она, в фитнес центрах Орла, - большинство, отмечают инструкторы. Специалисты советуют постепенно входить в режим тренировок.



– По-тихоньку увеличивать физическую активность, но не так, как это было до праздников. По чуть-чуть, с минимальной нагрузкой начинать ходить в зал, - посоветовала персональный тренер Виктория Кравченко.





Екатерина Габова



