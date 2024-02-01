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8:00, 1 февраля 2024 года

На госпаблики Орловщины подписано 1,2 миллиона человек

Такие данные привели в ЦУРе.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Центр управления регионом сообщил, что на государственные паблики Орловской области подписаны 1,2 миллиона человек. В регионе работают 1 530 официальных пабликов. Страницы созданы для решения насущных вопросов орловцев, на них предоставляется достоверная информация о работе ведомств.

Жители нашего региона все чаще выбирают социальные сети как удобную площадку для взаимодействия с органами власти и государственными учреждениями. Только за январь в госпабликах региона вышло более 8,5 тысяч публикаций, которые набрали 12 млн просмотров. Мы видим, что госпаблики – это удобный способ коммуникации органов власти с гражданами и отличный инструмент получения обратной связи, - рассказала руководитель ЦУРа Юлия Рудниченко.

Помимо этого, для администраторов госпабликов проводят семинары, которые в 2023 году посетили почти 900 человек. Благодаря обучающим мероприятиям повышается как количество официальных страниц, так и взаимодействие с орловцами.


Сергей Силаев
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